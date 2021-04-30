В Ленобласти задержали безработного похитителя Renault

В Ленобласти задержали безработного похитителя Renault
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В Ленобласти полицейские нашли похищенный автомобиль и задержали преступника. Возбуждено уголовное дело.

О пропаже транспортного средства стало известно 13 апреля. Неизвестные похитили Renault Sandero, припаркованный у дома №86 на улице Костюшко. 55-летний владелец оценил иномарку в 400 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 29 числа полицейские задержали подозреваемого у дома №5 СНТ в Ломоносовском районе. 48-летний неработающий мужчина полностью изобличен в совершении преступления.

Там же была обнаружена похищенная иномарка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юный житель Ленобласти сдал похищенный автомобиль в металлолом и пошел в полицию.

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