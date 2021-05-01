Захарова: Штаты сами подорвали консульскую работу в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США сами виноваты в подрыве своей консульской работы на территории России.

Об этом она заявила интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском», комментируя решение американского посольства сократить количество услуг, оказываемых россиянам. По словам Захаровой, Москва не заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, за решением уменьшить количество дипломатов на консульском направлении стоит Белый дом.

Представитель МИД также раскритиковала систему выдачи американских виз. Она считает эту систему «архаичной» из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. Захарова напомнила, что Россия, несмотря на высылку сотрудников посольства РФ, продолжает выдавать визы американцам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посольство США в Москве сокращает штат и прекращает выдачу виз россиянам.