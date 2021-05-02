2 мая в Северной столице состоится Фестиваль Ледоколов

В Петербурге второго мая состоится Фестиваль Ледоколов, который нигде в мире больше не проводится. Особенное мероприятие пройдет вот уже в восьмой раз в Северной столице.

В связи с тем, что президент России подписал указ о нерабочих 11 днях в мае, Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться в Петербурге на «каникулах».

В первой половине дня пройдет традиционный Фестиваль ледоколов.

В течение десяти минут с 12:00 до 12:10 в акватория реки Невы, напротив Петропавловская крепости, пройдут метеоры с флагом.

Также в период с 12:00 и до 18:00 гости города и его жители на набережной Лейтенанта Шмидта от 14-ой до 21-ой линии Васильевского острова смогут посетить ледоколы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открылась выставка уличных художников, переехавших в стены галереи.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что с 1 по 3 мая в Юсуповском саду будут стрелять из огнемета.