В Луге мужчину угрожали пистолетом, чтобы их накормили бесплатной шавермой

В Луге мужчину угрожали пистолетом, чтобы их накормили бесплатной шавермой
Мужчина достал пистолет, чтобы получить шаверму. Фото: pixabay.com

Мужчин задержали – они решились на преступление, будучи пьяными.

В Ленинградской области задержали двух мужчин, которые могли угрожать пистолетом сотрудникам кафе. Таким образом они пытались добиться бесплатного угощения. Об этом сообщает телеканал «360».

Все случилось 30 апреля в Луге в одном из заведений. Туда нагрянули двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения и заказали одну шаверму на двоих. Им показалось мало и тогда они начали требовать еще одно угощение, но уже бесплатно. Мужчинам отказали и тогда один из агрессоров достал травматический пистолет. Он заявил, что будет стрелять, если не получит желаемого.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали мужчин. Они выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе сын, угрожая матери ножом, украл её телефон.

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