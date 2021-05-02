В Луге мужчину угрожали пистолетом, чтобы их накормили бесплатной шавермой

Мужчин задержали – они решились на преступление, будучи пьяными.

В Ленинградской области задержали двух мужчин, которые могли угрожать пистолетом сотрудникам кафе. Таким образом они пытались добиться бесплатного угощения. Об этом сообщает телеканал «360».

Все случилось 30 апреля в Луге в одном из заведений. Туда нагрянули двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения и заказали одну шаверму на двоих. Им показалось мало и тогда они начали требовать еще одно угощение, но уже бесплатно. Мужчинам отказали и тогда один из агрессоров достал травматический пистолет. Он заявил, что будет стрелять, если не получит желаемого.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали мужчин. Они выясняют обстоятельства происшествия.

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