Жители Финляндии массово умирают из-за передозировки неизвестного наркотика

Жители двух финских городов — Турку и Хельсинки — начали умирать из-за передозировки неизвестного наркотика. Об этом сообщает Yle.

Пять смертельных случаев зафиксировано в финском городе Турку. В основном это молодые люди.

«Смерть нескольких молодых людей за такой короткий период времени дает основание подозревать, что исключительно опасный наркотик сейчас распространяется среди молодых людей в Турку», – сказал представитель полиции Яри Риали.

Также пять случаев были выявлены в Хельсинки, сообщает Turun Sanomat. С каким именно веществом связаны смертельные исходы пока не установлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицией Санкт-Петербурга задержаны участники группы, которые продолжительное время осуществляли культивирование и последующий сбыт растения, содержащего наркотическое средство «каннабис» (марихуана) в крупных размерах. В состав группы входили 4 мужчины 1989, 1994, 1985 и 1994 годов рождения.