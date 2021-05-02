Глава Минюста Чехии потребовали уволить за слова о взрывах во Врбетице

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова, которая заявила о существовании более двух версий причин взрывов во Врбетице, должна быть уволена.

Так считает первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Збынек Станюра.

Он отметил, что слова Бенешовой означают, что некоторые члены чешского правительства не доверяют своему руководителю. Поэтому министра юстиции следует «однозначно уволить», заявил он в эфире Чешского ТВ.

Ранее глава минюста Чехии Мария Бенешова заявила, что существует более двух версий взрывов во Врбетице в 2014 году.

«У меня об этом мнение, весьма схожее с мнением президента (Милоша Земана). При этом я видела только сообщение контрразведки, к «живым» материалам расследования никто не имеет доступ», — цитирует ее издание Novinky.

Она отметила, что есть еще третья возможная версия расследования. Подробности она не стала уточнять, сославшись на секретность.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.