Премьер Чехии убедил главу минюста в одной версии взрывов во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш убедил главу минюста Марию Бенешову в наличии только одной версии взрывов во Врбетице.

«Я пригласил госпожу министра Бенешову, мы обсудили с нею инцидент во Врбетице», — заявил он в эфире Чешского ТВ.

Он отметил, в итоге Бенешова согласилась, что есть только одна версия.

Ранее глава минюста Чехии Мария Бенешова заявила, что существует более двух версий взрывов во Врбетице в 2014 году.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.