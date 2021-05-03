Стал известен победитель телешоу «Маска»

Победителем второго сезона телевизионного шоу «Маска» стал певец JONY в образе Крокодила. Об этом стало известно накануне на телеканале НТВ.

В воскресенье, 2 мая, отгремел последний во втором сезоне выпуск музыкального телепроекта «Маска». В финал вышли Змея, Белый Заяц, Крокодил и Лама.

Все артисты преподнесли судьям и зрителям потрясающие выступления.

Ранее всех жюри угадали Белого Зайца. Под этой маской оказался Тимур Батрутдинов.

На третье место взошла Змея. Большая часть ведущих сразу поняли, что костюм скрывает Юлию Паршуту.

Второе место в шоу «Маска» забрала Лама. В этом образе был оперный певец Юсиф Эйвазов. Его же все судьи и назвали.

А выиграл второй сезон в прошедшее воскресенье Крокодил. Под его маской скрывался российский певец JONY.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что капелла Петербурга 3 мая ждет своего зрителя на музыкальный концерт.