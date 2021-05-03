Певица Лариса Долина призналась, что их отношения с супругом окончены

Не первый день фанаты творчества эстрадной певицы Ларисы Долиной догадывались, что отношения исполнительницы и ее супруга потерпели крах. При этом сама артистка не высказывалась о ходящих про нее слухах.

Однако накануне певица озвучила всю правду об отношениях с мужем, об этом она рассказала в интервью «Собеседнику».

Лариса Долина заявила, что с гитаристом Ильей Спицыным они разошлись, хотя прожили в браке 20 лет.

Также звезда напомнила, что была трижды замужем, однако сейчас ей хорошо, как никогда.

Долина отметила, что это был ее последний брак и с замужествами покончено. Теперь певица не намерена связывать себя узами брака, а на данный момент ее сердце абсолютно свободно.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что россияне заявили, что не хотят уважать возраст певицы Ларисы Долиной.