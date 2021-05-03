Путин утвердил список поручений по итогам послания парламенту

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений для правительства по итогам его послания Федеральному собранию.

Соответствующий список опубликован на сайте Кремля и состоит из 18 пунктов. В основном поручения адресованы правительству страны и другим органам власти, есть также рекомендации регионам.

«Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад — до 1 июня 2021 года, далее — один раз в квартал», — говорится в сообщении.

Напомним, российский лидер 21 апреля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства подвел итоги прошедшего года и рассказал о том, как страна будет жить дальше. Послание Федеральному собранию президента – по сути, главный документ, на котором базируется стратегическое планирование страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов рассказал Путину об исполнении поручений, данных Федеральному собранию.