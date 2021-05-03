Путин утвердил список поручений по итогам послания парламенту

Путин утвердил список поручений по итогам послания парламенту
Путин обратился с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений для правительства по итогам его послания Федеральному собранию.

Соответствующий список опубликован на сайте Кремля и состоит из 18 пунктов. В основном поручения адресованы правительству страны и другим органам власти, есть также рекомендации регионам.

«Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад — до 1 июня 2021 года, далее — один раз в квартал», — говорится в сообщении.

Напомним, российский лидер 21 апреля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства подвел итоги прошедшего года и рассказал о том, как страна будет жить дальше. Послание Федеральному собранию президента – по сути, главный документ, на котором базируется стратегическое планирование страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов рассказал Путину об исполнении поручений, данных Федеральному собранию.

беременные влдаимир путин выплаты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин утвердил список поручений по итогам послания парламенту
На «Коле» собралась 14-киллометровая пробка из-за массового ДТП
В Волгограде простились с юными баскетболистками, погибшими в катастрофе ...
На КАД заметили гуляющих лосей
Водосточная труба рухнула на тротуар в Петроградском районе
В Пушкине нашли корпус артиллерийского снаряда времен ВОВ
Петербуржцам предлагают оценить ход весенней уборки в своем районе до 10 мая
Россиянам разрешили не сдавать тест на COVID при возвращении из Абхазии и ...