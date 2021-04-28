Беглов рассказал Путину об исполнении поручений, данных Федеральному собранию

Госдолг города на Неве, отметил Беглов, составляет 14% от объема доходов, и будет только уменьшаться. Фото: kremlin.ru

Госдолг города на Неве, отметил Беглов, составляет 14% от объема доходов, и будет только уменьшаться. Фото: kremlin.ru

В Петербурге Владимир Путин встретился с губернатором города Александром Бегловым. Глава Северной столицы сообщил, как собираются реализовывать положения президентского послания Федеральному собранию от 21 апреля.

Около 75 тысяч детей из неполных семей получают повышенные ежемесячные соцвыплаты, говорит Беглов. Госдолг города на Неве, отметил Беглов, составляет 14% от объема доходов, и будет только уменьшаться.

Развитие транспорта с перспективой до 2030 года потребует 411,9 млрд рублей. Дефицит 187,5 млрд рублей планируется покрыть с помощью новых инструментов развития инфраструктуры, говорит губернатор.

В Смольном будут следовать посланию Путина о газификации садоводств.

Градоначальник отметил, что Петербург растерял большую часть доходов от туризма из-за коронавируса и согласился продлить кэшбэка для туристического бизнеса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здание Биржи Петербурга может обрушиться.