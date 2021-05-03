В Ленобласти нашли пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетний мальчик из деревни Лосево Выборгского района Ленобласти, пропавший 2 мая, найден живым и невредимым. Он уснул в лесу.

Поздно вечером в воскресенье стало известно, что из деревни Лосево пропал 3-летний малыш, который гулял на участке возле дачи. Он вышел за калитку и ушел в неизвестном направлении.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, на поиски ребенка выехали заместитель руководителя следственного управления, руководители следственного отдела Выборга, криминалисты и следователи. Ребенка искали сотрудники полиции, МЧС России и добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт»

Искали ребенка несколько часов. Уже ночью 3 мая мальчика нашли живым и здоровым в 500 метрах от дачного участка в лесу. Он уже передан родителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за выходные пропали семь детей, еще одного подростка, пропавшего в марте, нашли мертвым на берегу Охты.