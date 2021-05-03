Артем Дзюба и его супруга ждут ребенка

Футболист станет отцом в третий раз, но пока что никак не комментирует эту информацию.

Футболист Артем Дзюба станет отцом в третий раз. К такому выводу пришли поклонники игрока после того, как увидели его супругу – у нее заметный животик, который говорит о беременности на большом сроке.

Жену Дзюбы заметно и на видео, которое футболист опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На нем Кристина поздравляет супруга с победой «Зенита» в чемпионате России.

Напоминаем, что Артем и Кристина поженились 2012 году. Они уже воспитывают двух детей: пятилетнего Максима и восьмилетнего Никиту. Теперь, кажется, в семье будет пополнение – супруги предпочитают никак не комментировать вопросы болельщиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак прокомментировал чемпионство «Зенита».