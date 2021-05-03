На Революции участником ДТП стал автомобиль Росгвардии

На Революции участником ДТП стал автомобиль Росгвардии
В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Причиной аварии могли стать отказавшие тормоза.

В Красногвардейском районе вечером 3 мая произошла авария с участием автомобиля Росгвардии. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на участке шоссе Революции. Там столкнулись два легковых автомобиля – один из них выехал на встречную полосу, тем самым спровоцировав инцидент. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Белградской после ДТП перевернулся автомобиль. Участником аварии стал водитель каршеринга. Непонятно, есть ли пострадавшие.

дтп новости СПб росгвардия


 

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