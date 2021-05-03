Музыченко прокомментировал информацию о дебоше в Нижнем Новгороде

Музыченко прокомментировал информацию о дебоше в Нижнем Новгороде
Музыченко отрицает слухи о дебоше. Фото: скриншот Instagram

Петербургский артист заверил, что данные, опубликованные в СМИ, всего лишь выдумка.

Участник группы The Hatters Юрий Музыченко прокомментировал слухи, распространенные в СМИ, согласно которым он устроил пьяный дебош в клубе в Нижнем Новгороде. Об этом пишет 78.ru.

Журналисты писали, что артист в состоянии алкогольного опьянения поругался с сотрудниками заведения. Он якобы доставал нож и угрожал им, после чего группу выгнали из клуба. Музыченко заверил, что ничего подобного не происходило и публикации в СМИ являются выдумкой. На самом деле артисты отлично выступили и никаких скандалов не устраивала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участник Little Big из Петербурга устроил пьяный дебош. В тот день в клубе должен был выступать Антон Рипатти, но мероприятие отменили.

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