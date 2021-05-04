Пожар в гостинице Москвы унес жизни трех человек

На юго-востоке Москвы произошел пожар в гостинице. В результате происшествия погибли три человека.

«При тушении пожара в гостинице по адресу: 6-я Кожуховская, 26, найдены три тела погибших», — сообщил источник ТАСС.

Пожару присвоен второй — повышенный — ранг сложности.

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, пожар локализовали. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по городу Тосно Ленинградской области после пожара в посёлке Ульяновка в результате которого погибла 9-летняя девочка, возбуждено уголовное дело. Сообщается, что дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».