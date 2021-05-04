Ночью в Невском районе полностью выгорела иномарка

Ночью в Невском районе полностью выгорела иномарка
Пожар уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 4 мая в Невском районе Петербурга на улице Латышских стрелков, 13/1, произошел пожар.

Воспламенились две машины — немецкий спорткар Porsche и легковой автомобиль Mitsubishi.

В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Пожар удалось быстро потушить. Однако спортивная машина полностью выгорела. Информации о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по городу Тосно Ленинградской области после пожара в посёлке Ульяновка в результате которого погибла 9-летняя девочка, возбуждено уголовное дело.

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