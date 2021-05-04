В Петербурге появится уголок индийской экзотики

В Петербурге появится уголок индийской экзотики
В Петербурге откроют индийский базар. Фото: Pixabay

Коронавирус лишил петербуржцев возможности путешествовать, но приблизиться к культуре Индии горожане смогут на базаре, который откроется в «Park Inn by Radisson Пулковская».

Работать он будет до 12 мая. Посетителей обещают порадовать экзотикой восточных товаров, а также атмосферой индийской культуры.

Тем, кому не по вкусу восток, предлагают зайти вечером в филармонию им. Шостаковича. Там дадут вечер камерной музыки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал окопаться на дачах. Тем, кто не планирует выезжать за город на время длинных выходных, пора задуматься, как развлекать себя десять дней.

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