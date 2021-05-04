Стало известно, когда возобновится строительство «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Строительство газопровода «Северный поток — 2» после очередного иска немецких экологов может возобновиться в конце мая.

Отмечается, что поданный иск имеет приостанавливающее действие для разрешения на прокладку трубопровода в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 км в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море, сообщает РИА «Новости».

С конца мая будет разрешено продолжить строительство «Северного потока — 2» в соответствии с текущим положением с разрешением.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.