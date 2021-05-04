По номеру «122» теперь можно записаться на прием к врачу

По номеру «122» теперь можно записаться на прием к врачу
Так улучшается доступность медицины в Северной столице, утверждает Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Служба «122», с помощью которой можно вызвать врача на дом и записаться на вакцинацию от коронавируса, расширяет направления деятельности. С мая можно записаться на прием к врачу в поликлинику, сообщает пресс-служба губернатора города.

Так улучшается доступность медицины в Северной столице, утверждает Александр Беглов. Операторы записывают петербуржцев на прием к врачу при наличии свободных талонов. Если мест нет, то заявка попадает в лист ожидания.

За первые три дня новой услугой уже воспользовались более 150 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти выявлено 90 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе выявлено 42931 случай заболевания. При этом выздоровели 39720 пациентов. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

Александр Беглов здравоохранение новости СПб санкт-петербург служба 112


 

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По номеру «122» теперь можно записаться на прием к врачу
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