По номеру «122» теперь можно записаться на прием к врачу

Служба «122», с помощью которой можно вызвать врача на дом и записаться на вакцинацию от коронавируса, расширяет направления деятельности. С мая можно записаться на прием к врачу в поликлинику, сообщает пресс-служба губернатора города.

Так улучшается доступность медицины в Северной столице, утверждает Александр Беглов. Операторы записывают петербуржцев на прием к врачу при наличии свободных талонов. Если мест нет, то заявка попадает в лист ожидания.

За первые три дня новой услугой уже воспользовались более 150 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти выявлено 90 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе выявлено 42931 случай заболевания. При этом выздоровели 39720 пациентов. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.