Куда пойти 5 мая: лучшие театральные премьеры Петербурга

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае. Тем, кто не планирует выезжать за город на время длинных выходных, пора задуматься, как развлекать себя десять дней. Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться в Петербурге на «каникулах».

В среду, 5 мая, для жителей и гостей Петербурга подготовили несколько премьер. Театр им. Ленсовета даст «Бесприданницу» Дмитрия Луговкина и «Маму» Ильи Мощицкого.

Театр на Васильевском приготовил драму «Семью восемь», которую поставила Галина Зальцман.

Кроме того, в Красном селе с до 10 мая каждый день в парке «Стальной десант» будут действовать полевые лагеря, выставки техники и вооружения. Гостям обещают показательные выступления танков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что последний день длинных выходных горожанам предстоит набраться сил перед выходом на работу. Зарядиться хорошим настроением предлагают на выставке «Хроники мультреализма» в выборгском центре современного искусства.