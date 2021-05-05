Пожилым британцам предложат третью дозу вакцины от коронавируса

Жителям Великобритании старше 50 лет предложат ввести третью дозу вакцины от коронавируса к зиме этого года.

Власти страны намерены «полностью искоренить» угрозу, исходящую от коронавируса, к Рождеству.

На данный момент рассматривают использование для третьей прививки препаратов, специально модифицированных для борьбы с новыми вариантами патогена, или уже применяемых в стране вакцин от компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

С начала пандемии в Великобритании зафиксировано 4 439 489 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 14 839 пациентов, число смертельных исходов достигло 127 803.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что если человек уже переболел коронавирусом, то через полгода необходимо проверить уровень антител к крови. Прививаться можно, если иммуноферментный анализ на антитела к SARS-CoV2 показывает отрицательный результат. Выбор вакцины при этом стоит за лечащим врачом.