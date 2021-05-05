Спасатели провели деблокировку пострадавших из машин после ДТП в Лужском районе

Спасатели провели деблокировку пострадавших из машин после ДТП в Лужском районе
Спасатели достали пострадавших из разбитых машин с помощью специального оборудования. Фото: архив ГУ МЧС России по Ленобласти

В Ленобласти спасатели вытащили пострадавших из автомобиля, который попал в ДТП в Лужском районе.

Авария произошла на трассе Р-23 «Псков» под утро 5 мая. Сообщение о происшествии поступило в 5:37.

В ликвидации последствий происшествия участвовали четыре человека личного состава МЧС и одна спецмашина.

Спасатели достали пострадавших из разбитых машин с помощью специального оборудования. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вторник, 4 мая, в квартире на Центральной улице в поселке Федоровское произошел пожар. Огонь охватил обстановку квартиры общей площадью 15 квадратных метров.

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