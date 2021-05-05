Врач рассказал, что заложенность носа может привести к смерти или слепоте

Врач-отоларинголог, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Юрий Ульянов предостерег, что заложенность носа может впоследствии обернуться страшными последствиями для организма, не исключая и смерти. Об этом он сообщил в разговоре с «Вечерней Москвой».

Юрий Ульянов рассказал, что когда нос заложен, то пазухи перестают работать. То есть в носу начинается воспалительный процесс. Он же может стать причиной осложнения — синусита.

Отоларинголог объяснил, что если этот стремительный процесс вовремя не пресечь, то воспаление может проникнуть в мозг.

В этом случае врачи уже будут бороться за жизнь пациента. А если воспалительный процесс достигнет глаз, то тогда будет решаться вопрос о зрении человека.

По мнению доктора, головная боль — это чаще состояние пазух. Потому как они занимают значительную часть голову, почти 50%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-нарколог рассказал, как не запить на длинных праздниках.