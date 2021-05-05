На тротуаре у метро «Выборгская» обнаружили разбитый автомобиль без водителя

Утро 5 мая у дома № 59 на Большом Сампсониевском проспекте обнаружили посреди тротуара разбитый автомобиль марки Skoda.

Петербуржцы опубликовали фото с места инцидента. На опубликованных кадрах видно, что у машины повреждены бампер и капот.

«Последствия ночной аварии на Большом Сампсониевском 59», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Один из подписчиков отметил, что ночью рядом с разбитой машиной видел внедорожник Land Rover, водитель которого, по словам очевидца, и протаранил припаркованный седан.

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