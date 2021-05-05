«Каролина» обыграла «Чикаго» благодаря дублю Свечникова

«Каролина Харрикейнс» обыграла «Чикаго Блэкхокс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» со счетом 6:3 в пользу «Каролины».

В составе победителей шайбы забросили Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников, оформившие по дублю, а также Теуво Терявяйнен и Мартин Нечас.

У «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Майк Хардман и Алекс Дебринкэт.

«Каролина Харрикейнс» лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ, имея в своем активе 79 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.