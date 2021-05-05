«Бесплатная мойка». Забивший в центре Петербурга фонтан кипятка сняли на видео

В среду, 5 мая на проезжей части у дома 67 по Большой Морской улице из-под земли начал бить фонтан кипятка.

Пользователи Сети делятся видео и фото с места происшествия.

«Сезон фонтанов объявляется открытым!», «Бесплатная мойка», — шутят петербуржцы в соцсетях.

Водители жалуются на пробки и неудобства из-за коммунальной аварии.

«Только что мимо проехала- пробка растет. На Театральной затор», — пишут горожане.

«Не повезло у кого машины рядом припаркованы», — отмечают пользователи Сети.

«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Красносельском районе Петербурге планируют заменить восемь тысяч метров тепловых сетей. В 2020 году на ремонт и реконструкцию тепловых сетей, ЦТП и котельных направили 846 миллионов рублей.