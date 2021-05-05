На Тихорецком проспекте трамвай сбил 19-летнюю

Наезд трамвая на пешехода произошел в 5 часов дня напротив дома 25 по Тихорецкому проспекту. По данным ГУ МВД по городу, трамвай сбил 19-летнюю девушку. Её отвезли в больницу с травмами средней тяжести.

В пресс-службе Горэлектротранса уточнили, что трамвай только задел девушку, пишет «Фонтанка». На время движение было приостановлено. С половины шестого вечера оно восстановлено.

«Аннушка масло разлила!» — пишут комментаторы в «ВКонтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в пожаре в частном доме пострадали двое детей. В Тосненском районе сегодня, 5 мая, произошел серьезный пожар. В результате инцидента пострадали двое детей – 2019-го и 2008 года рождения. Все случилось в Любани на Московском шоссе. Там произошел пожар на площади в более чем сто квадратных метров. На место прибыли спасатели, которые довольно быстро ликвидировали огонь.