В Ленобласти в пожаре в частном доме пострадали двое детей

В Ленобласти в пожаре в частном доме пострадали двое детей
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: Baltphoto

Дети получили ожоги – не уточняется, в каком состоянии они находятся.

В Тосненском районе сегодня, 5 мая, произошел серьезный пожар. В результате инцидента пострадали двое детей – 2019-го и 2008 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Все случилось в Любани на Московском шоссе. Там произошел пожар на площади в более чем сто квадратных метров. На место прибыли спасатели, которые довольно быстро ликвидировали огонь. В результате происшествия с ожогами госпитализировали двух детей, они сейчас находятся в районной больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Всеволожске загорелась больница: из здания вывели полсотни человек. Очаг возгорания располагался на чердаке – непонятно, что стало причиной инцидента.

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