Во Всеволожске загорелась больница: из здания вывели полсотни человек

Во Всеволожске загорелась больница: из здания вывели полсотни человек
Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Очаг возгорания располагался на чердаке – непонятно, что стало причиной инцидента.

В Ленинградской области 4 мая произошел пожар в больнице. В результате из здания вывели полсотни человек, никто не пострадал. Об этом пишет 47news.

Все случилось во Всеволожске в здании на Колтушском шоссе. Там на чердаке больницы заметили задымление. Всех пациентов, а также медперсонал офтальмологического операционного блока вывели на улицу. На место прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание за считанные минуты. Обошлось без пострадавших.

Непонятно, каковы причины задымления, обстоятельства выясняются. Известно, что тлела стекловата.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что представитель «Теплосети» рассказал о гейзере с кипятком в центре Петербурга.

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