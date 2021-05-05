«Зенит» заявил о продлении контракта с Мостовым

Контракт рассчитан до конца сезона 2023-2024.

Петербургский клуб «Зенит» заявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Мостовым. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

Футболист присоединился к «Зениту» в 2019 году после того, как играл за «Зенит-2». Некоторое время Мостовой выступал также за «Сочи» на правах аренды. На данный момент игрок успел принять участие в 32 матчах, в рамках которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Его новый контракт рассчитан до конца сезона 2023-2024.

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