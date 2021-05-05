«Зенит» заявил о продлении контракта с Мостовым

«Зенит» заявил о продлении контракта с Мостовым
Андрей Мостовой. Фото: Instagram @mostovoy21

Контракт рассчитан до конца сезона 2023-2024.

Петербургский клуб «Зенит» заявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Мостовым. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

Футболист присоединился к «Зениту» в 2019 году после того, как играл за «Зенит-2». Некоторое время Мостовой выступал также за «Сочи» на правах аренды. На данный момент игрок успел принять участие в 32 матчах, в рамках которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Его новый контракт рассчитан до конца сезона 2023-2024.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Азмун попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел 23 матча, в которых забил 19 мячей и отметился двумя результативными передачами.

Андрей Мостовой зенит новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» заявил о продлении контракта с Мостовым
Активисты в Петербурге отмыли мраморный бассейн в княжеской резиденции
Мурашко предложил прививать пациентов от коронавируса перед выпиской из больницы
В Красном Селе спустя почти семь лет откроется новая поликлиника
На Тихорецком проспекте трамвай сбил 19-летнюю
В Ленобласти в пожаре в частном доме пострадали двое детей
Польша готова выкупить вакцину J&J у Дании, которая отказалась ее использовать
Во Всеволожске загорелась больница: из здания вывели полсотни человек