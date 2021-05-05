Азмун попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Немецкий клуб запросил информацию у руководства петербургского клуба по поводу иранского 26-летнего форварда, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел 23 матча, в которых забил 19 мячей и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, «Зенит» разгромил «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых. Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция петербургского метрополитена «Зенит» откроется для пассажиров в тестовом режиме после ремонта. Первыми проехать смогут футбольные болельщики, спешащие на матч сине-бело-голубых со столичным «Локомотивом».