Азмун попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии»

Азмун попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии»
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун. Фото: vk.com/zenit

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Немецкий клуб запросил информацию у руководства петербургского клуба по поводу иранского 26-летнего форварда, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел 23 матча, в которых забил 19 мячей и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, «Зенит» разгромил «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых. Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция петербургского метрополитена «Зенит» откроется для пассажиров в тестовом режиме после ремонта. Первыми проехать смогут футбольные болельщики, спешащие на матч сине-бело-голубых со столичным «Локомотивом».

"Зенит" Азмун футбол


 

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