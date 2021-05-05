Стало известно, почему зрители не увидели Мартиросяна в шоу «Маска»

Шоумен отказался быть жюри, так как боялся заболеть коронавирусом.

Продюсер телевизионного шоу «Маска» Юлия Сумачева рассказала, по какой причине шоумен Гарик Мартиросян отказался стать жюри второго сезона программы. Об этом пишет ИА Nation News.

Оказывается, Мартиросян переживал, что может заболеть в связи с пандемией коронавиурса. Артист не захотел рисковать своим здоровьем, поэтому предпочел не соглашаться на съемки. Сумачева добавила, что «Маски» будет продлено на третий сезон, но никаких подробностей пока нет.

Напоминаем, что во втором сезоне победил 25-летний азербайджанский певец Джони (Jony), который скрывался в костюме крокодила.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стал известен победитель телешоу «Маска».