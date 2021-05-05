На Хасанской столкнулись автобус и две легковушки, перегородив дорогу

На Хасанской столкнулись автобус и две легковушки, перегородив дорогу
В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В Красногвардейском районе сегодня вечером, 5 мая, произошла авария с участием автобуса. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Хасанской улице – там столкнулись два легковых автомобиля и автобус. Не уточняется, как именно все произошло и есть ли пострадавшие. Известно лишь, что участники аварии перегородили дорогу, так что образовался затор.

На место инцидента прибыли сотрудники ДПС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Тихорецком проспекте трамвай сбил 19-летнюю. На время движение было приостановлено. С половины шестого вечера оно восстановлено.

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