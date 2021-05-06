Из-за баллона оцепили территорию на Митрофаньевском шоссе

Из-за баллона оцепили территорию на Митрофаньевском шоссе
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Митрофаньевском шоссе в Петербурге прохожие заметили несколько машин МЧС и скорой помощи. Сотрудники экстренных служб оцепили территорию.

Инцидент произошел поздним вечером среды, 5 мая. Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, на газоне обнаружили газовый баллон, который стравливал воздух.

К месту ЧП направили несколько машин МЧС и скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели провели деблокировку пострадавших из машин после ДТП в Лужском районе. Авария произошла на трассе Р-23 «Псков» под утро 5 мая.

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