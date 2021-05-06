Задержан «ремонтник» домофонов, обокравший блокадницу на Шателена

Правоохранители задержали жителя Петрозаводска, обокравшего блокадницу в Выборгском районе Петербурга. Он похитил сумку женщины.

Преступный инцидент произошел 3 мая в доме на улице Шателена. В тот же день в отдел полиции обратилась 84-летняя горожанка с заявлением о том, что в ее квартиру пришел неизвестный, который представился мастером по ремонту домофонов. Мужчина убедил пенсионерку в наличии неполадок в работе домофона, затем «починил» устройство и потребовал за это оплату.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, ремонт вызвал у горожанки сомнения и она решила посоветоваться с соседкой. В это время злоумышленник похитил сумку хозяйки квартиры и сбежал.

В сумке оказались деньги и банковская карта с номером пин-кода, а также документы блокадницы и удостоверение «Ветерана войны». Через какое-то время с карты пропали 60 тыс. рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Петрозаводска. Украденные деньги он потратил на отдых с друзьями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телефонные мошенники обокрали петербурженку почти на 4 млн рублей.