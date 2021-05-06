Сын расчленил тело матери и закопал останки у кладбища в Сертолово

Останки нашли в лесу у кладбища в Сертолово. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Останки нашли в лесу у кладбища в Сертолово. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

В Сертолово следователи нашли закопанный рюкзак с останками 65-летней женщины. В убийстве подозревают ее сына.

Об этом сообщили в областном следственном управлении СК. Женщина, останки которой нашли лесу в Сертолово, пропала в конце августа 2020 года. Спустя полгода правоохранители открыли уголовное дело об убийстве.

По подозрению в совершении преступления арестовали ее 31-летнего сына.

Накануне, 5 мая, правоохранители обнаружили останки пенсионерки в лесном массиве у городского кладбища. Части тела были завернуты в пакеты и упакованы в рюкзак.

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах преступления. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снова «расчлененка»: в водоеме Ленобласти нашли фрагменты тела в хозяйственной сумке.