Сын расчленил тело матери и закопал останки у кладбища в Сертолово

В Сертолово следователи нашли закопанный рюкзак с останками 65-летней женщины. В убийстве подозревают ее сына.
Об этом сообщили в областном следственном управлении СК. Женщина, останки которой нашли лесу в Сертолово, пропала в конце августа 2020 года. Спустя полгода правоохранители открыли уголовное дело об убийстве.
По подозрению в совершении преступления арестовали ее 31-летнего сына.
Накануне, 5 мая, правоохранители обнаружили останки пенсионерки в лесном массиве у городского кладбища. Части тела были завернуты в пакеты и упакованы в рюкзак.
Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах преступления. Расследование продолжается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снова «расчлененка»: в водоеме Ленобласти нашли фрагменты тела в хозяйственной сумке.