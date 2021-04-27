Снова «расчлененка»: в водоеме Ленобласти нашли фрагменты тела в хозяйственной сумке

В Северной столице и Ленобласти не стихает волна случаев расчленения, трагические истории даже становятся поводом для «черных» шуток. Не так давно к работе областных следователей прибавилось еще одно загадочное убийство: фрагментированное тело нашли в Кировском районе, неподалеку от станции Войбокало.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).Обстоятельства, при которых был найден труп, неизвестны. Но, по информации правоохранителей, обнаруженные останки могут принадлежать 52-летней женщине, пропавшей в апреле 2017 года. В совершении преступления подозревают 30-летнего молодого человека, который и без того в данный момент проходит обвиняемым по делу об убийстве, но в Ростовской области.

Тем не менее, следователям еще предстоит сложная и объемная работа по сбору доказательной базы, в отличие от другого случая, произошедшего в июле 2020 года. Петербуржец Николай Тихонов, повздорив с женой, — она хотела развестись с ним и забрать ребенка, — несколько раз ударил супругу топором.

Женщина скончалась на месте, а убийца решил хладнокровно скрыть следы преступления: отмыл квартиру от крови, расчленил тело, но почему-то туловище выбросил из окна их квартиры на проспекте Художников, а руки, ноги и голову сложил в чемодан, чтобы после спрятать в лесу.

Мужчину вскоре задержали и отправили под стражу, но 5 апреля суд признал преступника невменяемым: его освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное психиатрическое лечение.

Жертвами таких жестоких убийств, как правило, становятся близкие: жены, мужья, избранники или родители.

Так, житель Всеволожского района расчленил ножовкой собственную мать, сложил тело в мусорные пакеты и закопал в лесополосе неподалеку от деревни Лупполово. По словам обвиняемого, он нашел женщину погибшей и решил избавиться от трупа, чтобы не навлечь на себя подозрений. Удастся ли ему доказать свою невиновность, предстоит выяснить следствию.