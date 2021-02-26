Житель Всеволожского района признался, что расчленил мать и закопал части в лесу

Во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве матери. По словам задержанного, он нашел мать умершей, а тело ее расчленил.

По предварительной информации, 10 сентября 41-летний мужчина ножовкой по металлу расчленил тело 65-летней женщины на три части (голова, туловище, ноги). Как стало известно gazeta.spb.ru, все части подозреваемый сложил в мусорные пакеты и закопал в лесополосе за деревней Лупполово.

В полицию обратилась сестра погибшей. Она рассказала, что женщина долго не выходит на связь. Полиция стала разбираться.

С места происшествия изъяты ножовка по металлу, паспорт, банковская карта и телефон. Приняты меры к установлению и обнаружению частей тела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти расследуют убийство местного жителя. В совершении преступления обвиняют его двоюродного брата. Мужчина дал признательные показания в убийстве и сокрытии трупа. По версии следствия, он убил двоюродного брата, а затем расчленил его тело в квартире в Мурино.