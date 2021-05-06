Обвинение Паршуты, истерика Бузовой и другие скандалы шоу «Маска»

На музыкальном шоу «Маска» — очередной скандал. На этот раз пользователи Сети обвинили российскую певицу Юлию Паршуту в «незаслуженном» проходе в финал. Отметим, что шоу регулярно сопровождают скандалы. Об этом и других рассказывает Gazeta.SPb.

Связи вытянули в финал

«Маска» — наш вариант южнокорейского шоу King Of Mask Singer. Члены жюри должны угадать знаменитостей, которые прячутся под маской. Звезды танцуют, поют и дают жюри подсказки в течение выпуска. В конце выпуска зрители путем голосования определяют того, кто должен быть разоблачен.

Певица Юлия Паршута участвовала в шоу «Маска» на НТВ в костюме змеи. На протяжении всего второго сезона эта участница вызывала бурные споры. В результате она дошла до последнего выпуска и заняла третье место в финале.

Многие зрители с таким результатом не согласились. На месте победителей они видели, в том числе Кирилла Туриченко в костюме носорога и «Неваляшку» Стаса Пьеху. Некоторые высказали предположение о том, что Паршрута попала в финал благодаря связям и «блату».

Хейтерам артистка ответила в Instagram. Слова о связях она назвала «бредом».

«Писали, что меня тащат до финала, но это такой бред. Я исполняла номера разного уровня сложности. У меня и рок-песни были, и романтические баллады о любви. Меня не нужно было никуда тянуть», — заявила певица.

Подмена звезд

Отметим, что это далеко не первый скандал на шоу «Маска». В марте этого года продюсеров обвинили в фальсификации. Тогда зрители обратили внимание на некоторые не состыковки с Ананасом, под маской которого скрывался Иосиф Пригожин. Его даже не узнала супруга, которая была в жюри. Зрители посчитали, что Пригожин и тот, кто выступал в костюме сильно отличались по фигуре. Так в Сети появились теории о том, что под костюмами не всегда скрываются знаменитости.

Создатели же шоу утверждают, что участники не могут раскрывать свои лица даже во время съемок. По съемочным площадкам они перемещаются якобы в специальном камуфляже.

Шоу ссорит знаменитостей

Из-за шоу едва не пошатнулась дружба певца Филиппа Киркорова, который сидел в жюри, и Ольгой Бузовой, выступавшей в костюме Розовой Пантеры. Несколько выпусков Киркоров не мог догадаться, что перед ним стоит его подруга. Бузова же не могла поверить в то, что друг не узнал ее.

Позже Киркоров рассказал, что после того, как Бузова вылетела из шоу, его ждала тяжелая беседа. По его словам, подруга устроила ему «ночь обвинений» — Бузова корила его за невнимательность.

«Никто не верит, а я действительно ее не узнал», — заявлял он в одном из своих интервью.

Яблоко раздора в жюри

Не все гладко и внутри самого жюри шоу. В первом сезоне Гарик Мартиросян и Филипп Киркоров не раз вступали в словесные перепалки. Они то и дело задевали друг друга.

На фоне их конфликта даже появились слухи о том, что шоу закрывают. Зрители даже предполагали, что певец якобы поставил ультиматум продюсерам «Маски» относительно Мартиросяна, но получил отказ. Во втором сезоне кресло в жюри, тем не менее, занял Александр Ревва.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Ольга Бузова оказалась на больничной койке.