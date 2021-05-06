Как обслуживают многоэтажные дома с помощью фасадных люлек

После передачи ключей от дома его владельцы получают изумительно красивое сооружение с панорамными окнами, прогрессивными материалами отделки и высокотехнологическими элементами снаружи и внутри. Но можно ли считать работы завершенными или есть нюансы, которые следует учитывать и после окончания строительства? Поговорим об особенностях обслуживания домов и применении таких элементов, как фасадные люльки.

ЧТО ТАКОЕ ФАСАДНЫЕ ЛЮЛЬКИ (ВИДЫ, КОНСТРУКЦИЯ)

Под фасадными люльками подразумевается специальное оборудование для транспортировки обслуживающего персонала или строителей, а также рабочих механизмов и материалов по периметру наружной стены многоэтажки.

Конструкции принято устанавливать на отвесные фасады, не имеющие выступающих деталей. В таких системах есть различные элементы пассивной безопасности, оберегающие специалистов от негативных последствий при выполнении работ на высоте.

В зависимости от эксплуатационных характеристик люльки разделены на несколько типов:

1. Одноподвесные. Выполнены в виде конструкции с одной консолью и рабочей платформой для перевозки одного рабочего. Их грузоподъемность составляет 120 кг;

2. Двухподвесные. Состоят из двух опорных консолей и 2-местной платформы. Отличаются большей грузоподъемностью и надежностью.

КАК ПРИМЕНЯЮТ ФАСАДНЫЕ ЛЮЛЬКИ

В процессе эксплуатации люлька устанавливается на нужной высоте с помощью высокопрочных болтов, которые удерживают ее и защищают от смещения с заданной траектории. Для защиты обслуживающего персонала предусмотрено 2 типа тормозных механизмов:

● дисковые – позволяют остановить ход подъемника при недопустимом весе груза;

● колодчатые – обеспечивают автоотключение подачи электричества.

Виды работ, проводимых с помощью фасадных люлек

Фасадные люльки от компании «Подъемник СПб» широко применяются для следующих целей:

● уход за наружными поверхностями и элементами многоэтажных сооружений;

● наружные строительные работы;

● установка крупногабаритного оборудования;

● профилактические работы при обслуживании мостов;

● остекление в зданиях-высотках;

● монтаж и настройка работы лифтов;

● лакокрасочные работы;

● обслуживание трубопроводов и пр.

Конструкция строительных люлек выполнена с учетом всех требований безопасности, что исключает вероятность получения серьезных травм или летального исхода для персонала. В отличие от строительных лесов, люльки серьезно ускоряют рабочий процесс и обеспечивают неоспоримые преимущества.