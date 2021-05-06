Как обслуживают многоэтажные дома с помощью фасадных люлек

После передачи ключей от дома его владельцы получают изумительно красивое сооружение с панорамными окнами, прогрессивными материалами отделки и высокотехнологическими элементами снаружи и внутри. Но можно ли считать работы завершенными или есть нюансы, которые следует учитывать и после окончания строительства? Поговорим об особенностях обслуживания домов и применении таких элементов, как фасадные люльки.
ЧТО ТАКОЕ ФАСАДНЫЕ ЛЮЛЬКИ (ВИДЫ, КОНСТРУКЦИЯ)
Под фасадными люльками подразумевается специальное оборудование для транспортировки обслуживающего персонала или строителей, а также рабочих механизмов и материалов по периметру наружной стены многоэтажки.
Конструкции принято устанавливать на отвесные фасады, не имеющие выступающих деталей. В таких системах есть различные элементы пассивной безопасности, оберегающие специалистов от негативных последствий при выполнении работ на высоте.
В зависимости от эксплуатационных характеристик люльки разделены на несколько типов:
1. Одноподвесные. Выполнены в виде конструкции с одной консолью и рабочей платформой для перевозки одного рабочего. Их грузоподъемность составляет 120 кг;
2. Двухподвесные. Состоят из двух опорных консолей и 2-местной платформы. Отличаются большей грузоподъемностью и надежностью.
КАК ПРИМЕНЯЮТ ФАСАДНЫЕ ЛЮЛЬКИ
В процессе эксплуатации люлька устанавливается на нужной высоте с помощью высокопрочных болтов, которые удерживают ее и защищают от смещения с заданной траектории. Для защиты обслуживающего персонала предусмотрено 2 типа тормозных механизмов:
● дисковые – позволяют остановить ход подъемника при недопустимом весе груза;
● колодчатые – обеспечивают автоотключение подачи электричества.
Виды работ, проводимых с помощью фасадных люлек
Фасадные люльки от компании «Подъемник СПб» широко применяются для следующих целей:
● уход за наружными поверхностями и элементами многоэтажных сооружений;
● наружные строительные работы;
● установка крупногабаритного оборудования;
● профилактические работы при обслуживании мостов;
● остекление в зданиях-высотках;
● монтаж и настройка работы лифтов;
● лакокрасочные работы;
● обслуживание трубопроводов и пр.
Конструкция строительных люлек выполнена с учетом всех требований безопасности, что исключает вероятность получения серьезных травм или летального исхода для персонала. В отличие от строительных лесов, люльки серьезно ускоряют рабочий процесс и обеспечивают неоспоримые преимущества.