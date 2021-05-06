25 человек погибли при перестрелке в метро Рио-де-Жанейро

25 человек погибли при перестрелке в метро Рио-де-Жанейро
В результате погибли 25 человек. Фото: pixabay

Во время перестрелки в метрополитене Рио-де-Жанейро погибли 25 человек.

Утром 6 мая полиция Рио-де-Жанейро начала спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Жакарезинью, в северной зоне города. В результате погибли 25 человек, в том числе полицейские, сообщает портал G1.

Отмечается, что два полицейских и два пассажира получили ранения.

По данным СМИ, число жертв стало рекордным для среди полицейских операций с 2016 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.

метро Рио-де-Жанейро стрельба


 

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