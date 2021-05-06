После крушения метромоста в Мехико пять человек числятся пропавшими без вести

После крушения метромоста в Мехико пять человек числятся пропавшими без вести
Место происшествия. Фото: скриншот: Тwitter/SUUMA Voluntarios

Спустя три дня после крушения метромоста в Мехико в больницах остаются 40 человек.

Пять человек числятся пропавшими без вести.

«По состоянию на 9:00 6 мая госпитализированы 40 человек, 52 пациента выписаны из больниц, скончались 25 человек, местонахождение еще пяти неизвестно», — сообщается на сайте правительства Мехико.

Напомним, во вторник, 4 мая, в районе станции «Оливос» (на 12-й линии метро) в Мехико обрушился метромост. В результате трагедии погибли 25 человек.

Мост расположен на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко. Обрушение конструкции моста произошло во время движения поезда. Под завалами оказались проезжавшие снизу машины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Московском проспекте произошло обрушение лепнины с фасада дома. Кусок облицовки с высоты свалился прямо на коляску с маленьким ребенком. Упавший с карниза здания кирпич попал ребенку в левый глаз.

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