Ученые рассказали, как предсказать тяжелую форму коронавируса

По мнению ученых, число Т-клеток-киллеров в крови пациента, заболевшего коронавирусом, является биомаркером, способным предсказать тяжесть течения заболевания даже на ранней стадии заражения.

Команда под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета в сотрудничестве с исследователями из Франции и Германии выяснила, что биомаркером течения COVID может быть количество естественных Т-клеток-киллеров в крови. Эти клетки относятся к типу белых кровяных телец и являются частью раннего иммунного ответа, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в мире выявлено 155 425 409 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 91 835 850 пациентов, число смертельных исходов достигло 3 246 844.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российская вакцина от полиомиелита способна предупреждать заболевание COVID-19. Об этом заявил гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов. По его словам, советский ученый, академик Михаил Чумаков еще в 1960-х предположил, что живая вакцина против полиомиелита может смягчить заболевание гриппом.