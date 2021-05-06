В Центре Чумакова выявили средство защиты от коронавируса

В центре Чумакова решили оставить вакцинирование от полиомиелита в стороне в качестве «скоропомощностного варианта». Фото: комитет по здравоохранению

В центре Чумакова решили оставить вакцинирование от полиомиелита в стороне в качестве «скоропомощностного варианта». Фото: комитет по здравоохранению

Российская вакцина от полиомиелита способна предупреждать заболевание COVID-19. Об этом заявил гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

По его словам, советский ученый, академик Михаил Чумаков еще в 1960-х предположил, что живая вакцина против полиомиелита может смягчить заболевание гриппом. Соответствующую теорию решили проверить по отношению к коронавирусу.

Как сообщили «РИА Новости», в результате специалисты центра дали около 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, а в результате получили резкое снижение заболеваемости.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко предложил прививать пациентов от коронавируса перед выпиской из больницы.