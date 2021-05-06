Из Национальной библиотеки Испании исчезли пять книг Галилея

Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг Галилео Галилея, а не одна, как сообщалось ранее.

В ходе проверки выяснилось, что в библиотеке не могут найти почти 15 тыс. книг и документов, внесенных в базу. Самые ценные из них 54 – их стоимость превышает 5 тыс. евро. Большая часть из них пропала в 1980-1990-х годах, главным образом во время кражи 1987 года, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что национальная библиотека Испании четыре года скрывала краду ценного трактата итальянского астронома Галилео Галилея.Трактат Sidereus nuncius был опубликован в 1610 году. Стоимость исторического документа оценивается в 800 тысяч. евро. В библиотеке заявили, что долгое время не сообщали о краже, чтобы узнать больше фактов о случившемся. По словам директора учреждения Аны Сантос, она узнала о краже только в 2018 году, когда получила письмо от реставратора, который занимался трактатом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге украли бюст рэперу Моргенштерну, презентованный пять дней назад. Он находился в магазине на Кирочной улице. В магазин зашел мужчина в маске, попросил померить футболку, после чего продавщица ушла на склад, а вернувшись — не обнаружила ни покупателя, ни бронзового бюста рэпера.