Из Национальной библиотеки Испании исчезли пять книг Галилея

Из Национальной библиотеки Испании исчезли пять книг Галилея
Из Национальной библиотеки Испании пропали 5 книг Галилея. Фото: Pixabay

Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг Галилео Галилея, а не одна, как сообщалось ранее.

В ходе проверки выяснилось, что в библиотеке не могут найти почти 15 тыс. книг и документов, внесенных в базу. Самые ценные из них 54 – их стоимость превышает 5 тыс. евро. Большая часть из них пропала в 1980-1990-х годах, главным образом во время кражи 1987 года, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что национальная библиотека Испании четыре года скрывала краду ценного трактата итальянского астронома Галилео Галилея.Трактат Sidereus nuncius был опубликован в 1610 году. Стоимость исторического документа оценивается в 800 тысяч. евро. В библиотеке заявили, что долгое время не сообщали о краже, чтобы узнать больше фактов о случившемся. По словам директора учреждения Аны Сантос, она узнала о краже только в 2018 году, когда получила письмо от реставратора, который занимался трактатом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге украли бюст рэперу Моргенштерну, презентованный пять дней назад. Он находился в магазине на Кирочной улице. В магазин зашел мужчина в маске, попросил померить футболку, после чего продавщица ушла на склад, а вернувшись — не обнаружила ни покупателя, ни бронзового бюста рэпера.

библиотека кража трактат


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из Национальной библиотеки Испании исчезли пять книг Галилея
Число заболевших коронавирусом петербуржцев за неделю снизилось почти на 17%
Микроавтобус и легковушка не смогли разъехаться на пересечении Лиговского ...
В Чехии призвали к разрядке отношений с Россией
В России зарегистрирована вакцину от COVID-19 «Спутник лайт»
Движение по мосту через реку Касколовка в Кингисеппе планируется запустить летом
В работе Twitter зафиксирован сбой
В ООН заявили о приближении катастрофы