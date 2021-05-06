На КАД от развязки с Октябрьской набережной до Вантового моста перекроют две полосы движения

На внутреннем кольце КАД от развязки с Октябрьской набережной до Вантового моста перекроют две полосы движения.

Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Специалисты будут устранять колейность покрытия.

Отмечается, что ограничения движения будут актуальны с 7 по 10 мая. Первая и вторая полосы перекроют в связи с проведением ремонтных работ – специалисты собираются ликвидировать колейность покрытия проезжей части. С 11 по 14 мая будут перекрыты третья и четвёртая полосы.

На первой и второй полосах также введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КАД полностью перекроют между Таллинским шоссе и ЗСД. Внутреннее кольцо КАД будут перекрывать с 01:00 до 01:20, с 03:00 до 03:20. Внешнее кольцо КАД закроют с 23:00 до 23:20, 01:30 до 01:50.