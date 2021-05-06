«Газпром» пообещал бесплатно провести газ в небольшие дома россиян

«Газпром» пообещал бесплатно провести газ в небольшие дома россиян
«Газпром» пообещал россиянам бесплатно провести газ в небольшие дома. Фото: https://pixabay.com

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов рассказал, что жилые дома небольшой площади будут бесплатно подключены к газу в рамках догазификации.

По его словам, такую возможность получат жители дома, площадь которого не превышает 300 квадратных метров, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о потребителях — физических лицах, чей максимальный расход газа не превышает семь кубометров в час и чьи участки расположены не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.

Как отметил Густов, газопровод будет бесплатно прокладываться до границы земельного участка, при этом строительство сетей внутри участка должен оплатить сам потребитель.

Ранее вопрос gazrta.spb.ru сообщала о том, что вопрос газификации все еще остается острым для российских регионов. Стоимость подключения частных потребителей зачастую достигает нескольких сотен тысяч рублей. Власти ищут разные подходы к решению проблемы, но главной задачей у всех остается подключение газа ко всем домам.

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«Газпром» пообещал бесплатно провести газ в небольшие дома россиян
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