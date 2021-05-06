Twitter заблокировал аккаунт, созданный для копирования заявлений с сайта Трампа

Администрация соцсети Twitter заблокировала аккаунт, созданный для дублирования заявлений экс-президента США Дональда Трампа.

Как сообщает телеканал NBC News, аккаунт @DJTDesk появился в Twitter утром в 6 марта и был заблокирован через несколько часов.

Представитель Twitter отметил, что такие меры принимаются, «в отношении аккаунтов, которые однозначно нацелены на замещение или продвижение контента, имеющего отношение к заблокированному аккаунту».

Ранее Трамп заявил, что считает «абсолютным позором» для США блокировку его аккаунтов в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Facebook и Instagram разблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Доступ к его соцсетям был ограничен после протестов в Вашингтоне. Профили американского лидера снова доступны для просмотра.