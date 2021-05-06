В США шестиклассница устроила стрельбу в школе

В школе штата Айдахо шестиклассница устроила стрельбу и ранила трех человек.

По предварительной информации, школьница достала пистолет из рюкзака и несколько раз выстрелила как внутри здания школы, так и снаружи, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Одна из учительниц обезоружила ее и удерживала до прибытия полицейских.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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